Vasto incendio boschivo su Carso, disagi per utenti ferrovie

Tutti i treni in arrivo alla stazione di Trieste sono stati cancellati, come riportato dal tabellone nell'atrio della Stazione centrale in seguito al vasto incendio divampato sul Carso e che ha comportato l'interruzione del servizio ferroviario tra Trieste e Monfalcone, dove corre una sola coppia di binaci.

Lunghe code di utenti, tra i quali tanti turisti, si sono formate alla biglietteria, Trenitalia ha fatto arrivare alcuni autobus sostitutivi ma i passeggeri sono molto numerosi e tanti sono i gruppi per cui per il momento ci sono affollamenti di persone anche all'esterno della Stazione che attendono di capire quale potrebbe essere la migliore soluzione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA