Trova martello davanti locale e pubblica post su Fb, no a pizzo

"Ieri abbiamo trovato questo regalino di fronte il nostro locale. Chiunque lo abbia perso, sa dove trovarlo". Così Massimiliano Arzente, titolare della pizzeria "Vecchio mattatoio" di Lamezia Terme, in un post sul suo profilo facebook a correndo del quale pubblica la foto di un grosso martello lasciato a scopo intimidatorio davanti l'ingresso del suo locale, ubicato su corso Numistrano, nel centro della città.

"Se così non fosse e se il proprietario ha voluto intimidirci a scopo di estorsione - aggiunge Arzente nel post - ribadiamo che il pizzo noi non lo paghiamo. Andate a lavorare".



