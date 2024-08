Madre muore in incidente, grave figlio.Alla guida padre positivo

Una giovane mamma di 24 anni ha perso la vita questa notte in un incidente stradale avvenuto a Fondi (Latina), mentre il suo figlioletto nato da pochi mesi, il suo compagno di 22 anni - che era alla guida - e la sorella di quest'ultimo, sono stati trasportati tutti in condizioni gravi in ospedale. Il guidatore 22enne è risultato positivo all'alcol e alle droghe ed è stato messo ai domiciliari dopo essere stato dimesso dall'ospedale.

Il bambino è stato trasferito in eliambulanza a Roma. Secondo quanto ricostruito finora, la Volkswagen Golf su cui viaggiavano i quattro sarebbe uscita fuori strada autonomamente, capovolgendosi. Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, i vigili del fuoco e la polizia stradale.

Il ribaltamento dell'auto è avvenuto in via Sant'Anastasia, a Fondi. Un incidente costato la vita alla compagna del giovane alla guida. Il loro bambino piccolo e la sorella del conducente sono ricoverati in gravi condizioni. Il ventiduenne al volante è stato trasferito agli arresti domiciliari dalla polizia stradale di Formia.



