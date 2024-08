Fvg Pride sfila a Lignano per ribadire il rispetto dei diritti

Si è concluso senza incidenti il colorato corteo del Fvg Pride, la manifestazione della comunità Lgbtqia+ svoltasi oggi a Lignano Sabbiadoro (Udine) per ribadire il rispetto di alcuni diritti non ancora tutelati.

Sono stati 6mila secondo gli organizzatori (2.500 secondo la Questura) i partecipanti.

La sfilata, aperta da uno striscione colorato di Fvg Pride, è stata animata anche dai 6 variopinti carri allestiti da alcune delle oltre 30 associazioni che hanno aderito alla manifestazione. Presenti anche delegazioni da altre regioni e dall'estero. In particolare, hanno spiegato la presidente di Fvg Pride, Alice Charuttini, e la vicepresidente, Ambra Canciani, l'appuntamento di oggi voleva richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica "su tutele legali e diritti ancora negati, dal matrimonio alla salvaguardia di tutte le famiglie senza distinzioni".

Nei giorni scorsi l'evento era stato anticipato da alcune polemiche sia per il mancato patrocinio alla manifestazione da parte di alcune amministrazioni comunali e di quella regionale, sia perché gli organizzatori del Fvg Pride avevano "respinto" il sostegno dei Comuni di Udine e Porpetto, che avevano annunciato di voler patrocinare l'evento ma senza aderire al manifesto.



