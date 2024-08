Comune Fiumicino boccia Parco Eolico, c'era la procedibilità

L' Amministrazione comunale di Fiumicino dice no alla realizzazione di un nuovo Parco Eolico nella zona nord del territorio. La posizione arriva dopo aver ricevuto dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica la notifica di procedibilità dell'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) relativa ad un progetto che prevede l'installazione di 7 aerogeneratori. "Sono stati attivati gli uffici competenti per eseguire un'istruttoria tecnica finalizzata a verificare la sussistenza delle condizioni di procedibilità dell'istanza. A seguito delle prime verifiche effettuate, è emerso che il progetto risulta essere incompatibile con il contesto di pregio paesaggistico delle aree agricole in cui si prevede l'installazione delle pale eoliche", informa l'amministrazione.

"Pur riconoscendo che la tutela del paesaggio non rientra nelle competenze dirette del Comune, bensì in quelle della Regione Lazio e del Ministero dei Beni Culturali, abbiamo ritenuto che l'intervento proposto sia in contrasto con la normativa vigente in materia - dichiara il sindaco Mario Baccini - In particolare, da una prima analisi della documentazione, è stato riscontrato che l'area interessata dal progetto è soggetta a vincolo paesaggistico che dichiara di notevole interesse pubblico la zona di Torrimpietra e Macchia della Signora (Roma).

Alla luce di quanto emerso, produrremo quindi una specifica delibera di Giunta per esprimere parere negativo ed opporsi alla prosecuzione dell'iter procedurale del progetto".



