Spari in piazza nella notte a Napoli, 27enne in ospedale

Secondo una prima e sommaria ricostruzione sarebbe stato colpito da un proiettile vagante il 27enne già noto alle forze dell'ordine finito la scorsa notte nell'ospedale Pellegrini di Napoli con una ferita all'addome.

La vittima, che malgrado la prognosi riservata non è in pericolo di vita - è stata sottoposta a un intervento chirurgico addominale grazie al quale le è stata estratta l'ogiva dall' addome.

I carabinieri - entrati in azione dopo la segnalazione giunta dall'ospedale - hanno scoperto che il 27enne era stato ferito mentre si trovava in zona piazza Mercato. Durante i controlli, eseguiti in diversi punti tra piazza del Carmine e piazza Mercato, i militari hanno rinvenuto e sequestrato ben 12 bossoli. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della compagnia Napoli Stella.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA