Maxi operazione antidroga scattata all'alba nelle Marche

E' scattata all'alba, a Porto Sant'Elpidio (Fermo) una maxi operazione dei carabinieri, diversi arresti per droga in città. Un ingente numero di carabinieri è stato notato, fin dalle prime luci del giorno, muoversi e spostarsi da una parte all'altra della città, dalla zona Faleriense fino in centro per poi arrivare anche al confine con Civitanova Marche (Macerata).

L'elicottero dell'Arma sta sorvolando la città, perlustrando tutta l'area urbana da sud a nord, per monitorare le aree finite nel mirino degli inquirenti e vigilare dall'alto eventuali spostamenti o fughe delle persone ricercate.

Con i carabinieri, questa mattina a Porto Sant'Elpidio anche i vigili del fuoco. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli se non che le ordinanze a cui i carabinieri stanno dando esecuzione sarebbero legate a un'indagine per spaccio di sostanze stupefacenti.



