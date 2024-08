Fuoco vicino ai binari, treni cancellati tra Liguria e Toscana

Circolazione ferroviaria in crisi dalla scorsa notte sulla dorsale tirrenica tra Liguria e Toscana a causa di un incendio all'interno della città della Spezia, tra le stazioni della Spezia Centrale e la Spezia Migliarina.

Il rogo avrebbe coinvolto alcune sterpaglie "in prossimità dei binari", secondo quanto riporta Rete Ferroviaria Italiana.

Dalle 3 di notte i primi disagi per i viaggiatori.

Cancellati alcuni treni regionali dalla Spezia verso la Toscana (Pisa e Livorno) e l'Emilia-Romagna (Parma e Pontremoli). Quelli in arrivo hanno invece terminato la corsa alla stazione di Vezzano Ligure, l'ultima prima dell'ingresso in città.

L'incendio è stato domato dai Vigili del Fuoco ma si registrano ritardi anche questa mattina su alcuni treni a lunga percorrenza per Milano Centrale, Torino Porta Nuova e Roma Termini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA