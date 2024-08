Caldo anomalo sull'Italia anche la prossima settimana

Il caldo anomalo, con i 35-37°C all'ombra, insisterà sull'Italia anche la prossima settimana, tanto che in media siamo 5-6°C oltre le medie del periodo. È quanto conferma Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it secondo il quale una possibile svolta si avrà soltanto tra 10 giorni.

L'Anticiclone Africano rimane stabile: infatti, nelle prossime ore, sono previsti picchi di 37 gradi a Firenze, 36°C a Ferrara, Grosseto, Pistoia, Prato, Taranto e Terni, 35°C ad Arezzo, Benevento, Bologna, Bolzano, Caserta, Forlì, Livorno, Lucca, Mantova, Oristano, Padova, Roma e Rovigo ed altre città.

"Nel weekend - afferma Sanò - anche se avremo meno ore di luce, il caldo resisterà. Tra sabato e domenica si raggiungeranno picchi di 38-39°C in Sardegna, fino a 37°C ad Oristano, 36°C a Caserta, Ferrara, Firenze e Terni e i 33-34°C a Milano. Siamo ben 5-6°C oltre le medie del periodo".

Nel dettaglio: - Venerdì 30. Al nord: sole e molto caldo. Al centro: sole e molto caldo. Al sud: qualche rovescio in Calabria, più raro in Sicilia, sole altrove.

- Sabato 31. Al nord: sole e molto caldo, temporali sulle Dolomiti. Al centro: sole e molto caldo. Al sud: soleggiato e caldo.

- Domenica 1. Al nord: sole e molto caldo; acquazzoni sui rilievi. Al centro: sole prevalente. Al sud: soleggiato.

- Tendenza: sole e caldo salvo temporali sulle Alpi, sugli Appennini e localmente in Pianura Padana ad inizio settimana.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA