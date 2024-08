Base jumper precipita e muore in Valle d'Aosta

È stato recuperato in serata il corpo senza vita di un paracadutista base jumper precipitato nella val di Rhemes, in Valle d'Aosta. La vittima, di nazionalità italiana, aveva effettuato il lancio in tarda mattinata. L'allarme è scattato nel pomeriggio: dopo una serie di sorvoli, l'elicottero del Soccorso alpino valdostano ha localizzato il corpo del paracadutista, a 1.300 metri quota. Il medico del 118 ha quindi constatato il decesso e la salma è stata portata ad Aosta



