Balenottera di 13 metri spiaggiata vicino a Trieste

Una balenottera morta, di considerevoli dimensioni, lunga circa 13 metri, è stata trovata questa mattina a Muggia (Trieste). La carcassa è incastrata sotto un molo, infatti non è visibile dalla superficie o da terra. Dunque sono al lavoro sommozzatori per tentare di disincagliarla. E' in una zona dove non è consentita la balneazione.

Il sindaco di Muggia, Paolo Polidori, si è attivato per coordinare gli interventi necessari. Fino a questo momento non è chiaro come sia morta la balenottera né come sia arrivata fino alla costa.

Stanno operando anche i vigili del fuoco, rappresentanti dell'Asugi (Azienda sanitaria) e dell'area marina di Miramare; i vigili del fuoco che tenteranno di imbragare la carcassa per issarla, per evitare problemi sanitari. La balenottera emana un cattivo odore benché sia immersa.



