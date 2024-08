Avvocata aggredita nel centro di Treviso da due giovani

Un'avvocata di Treviso, Barbara Vidotti, ha denunciato di essere stata aggredita da due ragazzi giovani, tra i 17 e i 18 anni, nella zona di Borgo Cavour, nel centro storico cittadino. l'episodio è avvenuto alle ore 18.00 di sabato scorso ed è stato sventato dall'intervento di un negoziante del posto.

Vidotti, trevigiana, specializzata in diritto familiare e dei minori, era stata anche candidata alle ultime comunali da Fratelli d'Italia. Secondo quanto ha raccontato, uno dei giovani era in bicicletta, l'altro a piedi. Il primo le si è fermato davanti impedendole di passare, mentre l'altro l'ha presa alle spalle. Il titolare di un vicino negozio di oggetti elettronici a quel punto è intervenuto chiedendo cosa stesse accadendo, e i due ragazzi sono scappati.

Vidotti, che ha chiesto un incontro al sindaco Mario Conte, ha chiesto l'assistenza di un collega avvocato per decidere come muoversi.

Solidarietà è stata espressa dal presidente del Veneto Luca Zaia, per il quale "in questa brutta storia c'è anche un risvolto incoraggiante: il senso civico del commerciante che è intervenuto in difesa della vittima causando la fuga dei malintenzionati. E' quello stesso senso civico che anima la stragrande maggioranza delle persone per bene e di tantissimi giovani".



