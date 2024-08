Sharon: ricerche del coltello concluse a Terno, nessuna svolta

Si è conclusa la due giorni di ricerche da parte dei carabinieri ed esperti che hanno cercato a Terno d'Isola il coltello con cui un mese fa è stata uccisa Sharon Verzeni in via Castegnate.

Non sembra che le ricerche, minuziose, anche nella via in cui la donna viveva con il compagno Sergio Ruocco, abbiano portato a una svolta significativa nellle indagini e, a quanto si è saputo, ne verranno fatte altre se sarà necessario.

Intanto l'avvocato Luigi Scudieri, legale della famiglia Verzeni, "ringrazia la cittadinanza, il Sindaco di Terno d'Isola e i volontari del Mu.Re. per la collaborazione prestata in queste ore diretta a consentire agli inquirenti gli opportuni accertamenti sui luoghi del delitto". "Il vile assassino di Sharon deve sapere che nessun ostacolo fermerà mai la sua individuazione", scrive in una nota il legale.



