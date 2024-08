Ricercatori e lucertole su Faraglione, salvati da Guardiacoste

L'equipaggio dell'elicottero Nemo 11-08, della base Aeromobili della Guardia Costiera di Catania, ha soccorso e messo in salvo due ricercatori e una ventina di lucertole che erano rimasti bloccati sullo scoglio Faraglione dell'isola di Salina.

I due biologi, una donna di 31 e un uomo di 24, sono impegnati in un progetto di ripopolamento di specie autoctone di lucertole delle Isole Eolie e si erano recati con delle canoe sullo scoglio Faraglione per le loro ricerche. L'improvviso peggioramento delle condizioni meteo marine ha reso impossibile il loro rientro con i mezzi da disposizione. CircoMare Lipari, che ha coordinato il soccorso, ha fatto intervenire l'elicottero Nemo 11-08 della Guardia costiera di Catania che recuperato i due biologi, che sono stati poi trasportati all'ospedale di Lipari per verificare le loro condizioni di salute, e una ventina di lucertole



