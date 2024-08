Maxi rogo sterpaglie, cenere in centro a Roma

Un maxi rogo di sterpaglie è divampato in via Monte Carnevale, in zona Muratella a Roma. Sul posto sono al lavoro alcune squadre dei vigili del fuoco e pattuglie della polizia locale del Gruppo Monteverde. A causa del vento, la cenere sta arrivando fino al centro storico di Roma.

Nella stessa zona ieri era divampato un altro vasto rogo. I pompieri sono impegnati per circoscrivere il maxi rogo alla Muratella. Secondo quanto si apprende, a bruciare sarebbero sterpaglie in un'area limitrofa a quella interessata dal vasto rogo di ieri. Al momento non si registrano feriti.

Altri due incendi di sterpaglie, di dimensioni più contenute, si registrano in via del Baiardo a Tor di Quinto e in via di Forte Bravetta, dove stanno operando i vigili del fuoco.



