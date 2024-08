Fine settimana con notti tropicali e massime fino a 39°C

Ulteriore aumento delle temperature minime e massime con notti tropicali (minime sopra i 20°C) e massime fino a 38-39°C. Sono queste le previsioni per il fine settimana secondo Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it secondo il quale rinforzo dell'alta pressione subtropicale nei prossimi giorni rimanda, sempre più avanti nel tempo, la fine dell'estate.

"L'inizio di settembre - sottolinea - regalerà un caldo anomalo molto afoso e picchi di 34-35°C anche in Pianura Padana, seppur alternati a qualche rovescio". I temporali saranno ancora possibili a causa dell'elevato caldo e dell'altissima umidità dell'aria. In più, altro ingrediente favorevole al loro sviluppo, sarà la temperatura del mare di quasi 30°C.

Nelle prossime ore avremo dunque ancora dei temporali forti, specie sulla dorsale appenninica centro-meridionale e tra Calabria e Sicilia. Al nord il tempo sarà soleggiato e caldo con 35°C specie in Emilia Romagna, Friuli e Veneto. Al centrosud toccheremo anche i 37°C, specie in Sardegna e tra Toscana e Lazio.

Il weekend sarà più soleggiato, anche se fino a venerdì avremo degli strascichi instabili tra Calabria e Sicilia.

Nel dettaglio: - Giovedì 29. Al nord: sole e caldo in aumento. Al centro: qualche rovescio tra Lazio, Abruzzo e Molise. Al sud: temporali su Appennini e zone vicine.

- Venerdì 30. Al nord: sole e molto caldo. Al centro: soleggiato e molto caldo. Al sud: qualche pioggia in Calabria, più sole altrove.

- Sabato 31. Al nord: sole e molto caldo. Al centro: soleggiato e molto caldo. Al sud: soleggiato e molto caldo.

Tendenza: sempre più sole e sempre più caldo



