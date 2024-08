Evade dai domiciliari e scappa all'alt, investito durante fuga

Evaso dai domiciliari è scappato all'alt dei carabinieri, ma durante la fuga è stato investito da un'auto. E' accaduto ieri pomeriggio a Tor Bella Monaca, alla periferia di Roma.Tutto è nato quando una pattuglia della stazione dei carabinieri, in transito lungo via Scozza, ha notato il romano 34enne, noto pregiudicato della zona, a bordo di un'auto. I militari, che sapevano che l'uomo era ai domiciliari per reati di droga, gli hanno intimato l'alt e lui è scappato.

E' scattato così un rocambolesco inseguimento fino all'altezza di via Quaglia dove l'uomo ha abbandonato la macchina e ha proseguito la fuga a piedi. Attraversando la strada, però, è finito contro un'auto. Soccorso dal 118 è stato trasportato al policlinico Casilino dove ha avuto una prognosi di 30 giorni. E' stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale ed evasione. Oggi ci sarà il rito direttissimo.



