Autostrade Alto Adriatico, bollino rosso domani e sabato

Si avvia alla conclusione la stagione dell' esodo e del controesodo estivo con le ultime partenze verso il mare e la montagna e gli ultimi rientri, in particolare dal Centro Est Europa. Quindi, secondo le previsioni di Autostrade Alto Adriatico, venerdì 30 e sabato 31 agosto saranno caratterizzati da bollini rossi (traffico intenso) in particolare sulla A57 Tangenziale di Mestre e sulla A23 (Udine Sud - Palmanova).

Nel dettaglio, anticipa Autostrade Alto Adriatico, per tutto l'arco della giornata di venerdì potrebbero verificarsi rallentamenti e code sulla Tangenziale di Mestre nel tratto di competenza della Concessionaria dal Terraglio al bivio A27/A57 in direzione Trieste: nel pomeriggio, traffico sostenuto in A4 direzione Venezia con possibili code e rallentamenti in entrata al Lisert.

Per sabato lo snodo cruciale sarà rappresentato dal tratto della A23 tra Udine Sud e Nodo di Palmanova in direzione Palmanova dove si concentreranno i mezzi di rientro dai Paesi d'Oltralpe verso il Nord Italia e quelli che si dirigeranno verso le località balneari. Nel corso dell'intera mattinata (come sabato scorso) potrebbero verificarsi code nel tratto; sono anche previste code in prossimità delle uscite agli svincoli in direzione delle località di mare (in particolare Latisana, in entrata e in uscita, e a San Donà) e nel tratto della A4 tra San Giorgio di Nogaro e Nodo di Palmanova in direzione Trieste, oltre che in A57, sul tratto compreso tra Terraglio e il bivio A57/A27 in direzione Trieste, e in A28, in corrispondenza dell'uscita con provenienza Conegliano dello svincolo di Portogruaro. Nella stessa giornata è previsto complessivamente il transito di circa 179 mila veicoli.

Domenica 1° settembre il traffico dovrebbe essere sostenuto (bollino giallo) con possibilità di code e rallentamenti in prossimità degli svincoli diretti alle località balneari, sulla A4 alla barriera del Lisert in entrata (alla mattina) e in uscita (al pomeriggio). Complessivamente sono previsti circa 173 mila transiti. Il divieto di circolazione dei mezzi pesanti sarà in vigore sabato dalle 8,00 alle 16,00 e domenica dalle 7,00 alle 22,00.



