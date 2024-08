Autonomia: Zaia a Cei,non esistono cattolici buoni o cattivi

"Mi spiace, da membro della comunità cattolica, che la posizione della Cei sull'autonomia possa essere percepita come una divisione tra "cattolici buoni" e "cattolici cattivi". Non si può far passare l'idea che chi sostiene l'autonomia voglia ridurre i diritti degli altri cittadini". Lo afferma il presidente del Veneto Luca Zaia, che confermando "il profondo rispetto per i vescovi", si augura che il dibattito aperto diventi "un'opportunità di confronto". "Mi piacerebbe che sua eminenza card. Zuppi affrontasse questo tema in modo serio, attraverso un confronto aperto, con i nostri esperti: accademici, costituzionalisti, tributaristi"



