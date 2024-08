Nubifragio in Irpinia, pesante la conta dei danni

È cominciata la ricognizione dei danni causati dal nubifragio che dalla serata di ieri ha interessato in particolare quattro comuni della provincia di Avellino. I sindaci di Baiano, Mugnano del Cardinale, Sirignano, Quadrelle, i cui centri abitati sono stati travolti da un fiume di acqua e fango che ha intrappolato automobilisti e allagato garage e piani terra delle abitazioni, stanno inviando alla Protezione Civile della Regione Campania i dati più significativi sui danni, che si annunciano significativi.

Gli stessi sindaci incontreranno nel pomeriggio il responsabile regionale della Protezione Civile, Italo Giulivo, che stamani si è recato a San Felice a Cancello e Arienzo, in provincia di Caserta, per fare il punto sui danni e sulle ricerche delle persone che risultano disperse.

I cittadini, intanto, fin dalle prime ore del mattino, insieme al personale dei vari Comuni, si sono messi al lavoro per liberare le strade e gli ingressi delle abitazioni da fango e detriti.



