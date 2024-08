Nasconde la madre morta nel freezer per intascare la pensione

Ha nascosto per anni la madre morta nel freezer per intascare la pensione. A Sarroch (Città metropolitana di Cagliari) un 54enne è stato denunciato per occultamento di cadavere e truffa aggravata ai danni dello Stato: i carabinieri hanno perquisito la sua abitazione trovando il corpo della madre 78enne, all'interno del congelatore che si trova al pian terreno dell'abitazione. Il corpo, secondo i primi accertamenti effettuati, era lì da circa due anni, forse dal periodo del Covid. La donna sarebbe morta per cause naturali e il figlio avrebbe nascosto il cadavere per continuare a percepire la pensione.



