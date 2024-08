Furti in gioiellerie a Roma, sei arrestati, anche 76enne

Sono sei gli arresti effettuati oggi dalla polizia a Roma per due furti messi a segno in gioiellerie al centro di Roma, in zona Prati e Viminale. Si tratta di cittadini italiani di età compresa tra i 52 e i 76 anni.

I due colpi, avvenuti tra gennaio e marzo del 2023, hanno presentato sin da subito delle similarità: dopo aver effettuato un foro nel pavimento di una stanza da loro prenotata, al primo piano di una struttura ricettiva in zona Viminale, la banda è entrata nella gioielleria sottostante con una corda, asportando numerosi gioielli dal valore complessivo di 50mila euro, per poi darsi alla fuga.

Dall'acquisizione delle immagini di videosorveglianza della struttura ricettiva sono emersi maggiori dettagli: nei pressi della gioielleria erano parcheggiate due auto intestate a due degli autori del furto. Anche nel precedente furto in zona Prati 5 dei 6 arrestati avevano prenotato una stanza e scavato un buco. Dall'analisi dei tabulati e delle immagini dei sistemi di videosorveglianza gli investigatori del commissariato Viminale sono risaliti ai presunti responsabili.



