Comitato, 'tentativo di speculazione sul porto di Talamone'

Sul porto di Talamone, nel comune di Orbetello (Grosseto) "c'è un tentativo di speculazione da parte di soggetti pubblici e privati". Lo sostiene il comitato Salviamo Talamone che contesta la delibera, approvata a cavallo di Ferragosto dal Comune di Orbetello, relativa a "un'istanza di concessione volta alla trasformazione dell'approdo di Talamone in porto turistico". Secondo il Comitato "è datato 13 agosto l'avviso di pubblicazione dell'istanza di concessione per il porticciolo ed è stata firmata il 16 agosto, appena tre giorni dopo, la determinazione dell'ufficio gare che assegna l'affare a una piccolissima azienda costituita" da imprenditori "locali, Società Porto Turistico di Talamone". Il documento è pubblico dal 20 agosto. Seguiranno 90 giorni di tempo entro i quali potranno essere presentate proposte alternative da parte di concorrenti oppure sarà possibile contestare il progetto presentato dalla società. Il Comitato evidenzia che le "18 concessioni oggi rilasciate a vari soggetti, tra cui piccole imprese private e associazioni sportive dilettantistiche, da decenni protagoniste per il buon funzionamento e lo sviluppo del porto" scadono il prossimo 31 dicembre e da gennaio prossimo potrebbero essere "dirottate in blocco sulla srl. Queste "'licenze' demaniali marittime potrebbero essere riaffittate dalla nuova srl, magari agli attuali titolari, a prezzi pari un multiplo di quelli odierni". Secondo il Comitato "un piano così ampio, inoltre, corre il rischio di dare il via a un cantiere che verrebbe completato non prima di 7-8 anni, mettendo a repentaglio 600 posti barca esistenti, usati da villeggianti e residenti, con consequenziali danni economici a tutto il paese".

