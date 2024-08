Camion prende fuoco in galleria, pompieri salvano l'autista

Secondo incendio in pochi mesi all'interno della galleria di Atina posta alla sommità di una lunga salita sulla Strada Regionale 509 Cassino - Atina - Sora.

Qui un autoarticolato diretto verso Sora ha preso fuoco nella tarda mattinata, rimanendo intrappolato all'interno della struttura.

Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco con due Auto Pompa munite di serbatoio e tre mezzi di supporto (due autobotti e l'autocarro attrezzato per i casi di incendi con sostanze biologiche - chimiche ). All'arrivo dei quindici vigili del fuoco la galleria era invasa dal fumo ed al suo interno è stata registrata una ridotta presenza di ossigeno.

Per questo, per affrontare le fiamme è stato necessario indossare particolari tute munite di respiratori: hanno raggiunto così il camion in fiamme e messo in salvo il conducente. Il camionista è stato affidato al personale sanitario del 118 per gli accertamenti: le sue condizioni di salute sono state giudicate discrete.

Il tratto stradale è stato chiuso per consentire ai tecnici dell'Anas intervenuti insieme ai carabinieri ed alla polizia di compiere le verifiche sulla stabilità della galleria.

Un episodio analogo era già accaduto venerdì 3 maggio con un autoarticolato che aveva preso improvvisamente fuoco danneggiando l'impianto di illuminazione e rendendo impraticabile la galleria e mettendo a rischio il tracciato del Giro d'Italia che prevedeva il passaggio sia in quella salita che nella galleria. I tecnici ed i manutentori Anas erano riusciti in poche settimane a riattivare il tratto giusto in tempo per il passaggio dei ciclisti.



