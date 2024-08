Avvistato branco di delfini nel mare davanti a Livorno

Avvistato stamani davanti al litorale di Livorno un numeroso branco di delfini, tra Castiglioncello e Antignano, quartiere a sud della città. Il branco, oltre una decina di esemplari, non è passato inosservato. Lo spettacolo dei delfini che fuoriuscivano e, saltando, poi si rituffavano in acqua ha intrattenuto diversi diportisti che li hanno osservati mentre si inseguivano tra le barche.

"Hanno cominciato verso le 10", testimonia Stefano Musumeci, che, uscito con la sua barca dal porticciolo di Quercianella per una battuta di pesca, si è ritrovato circondato dai delfini.

"Al largo tra Livorno e Quercianella - racconta Musumeci - ad un certo punto abbiamo avvistato questo grosso branco di delfini: prima il branco si è avvicinato alle barche che transitavano o pescavano in zona, e poi hanno fatto numerose evoluzioni in acqua".



