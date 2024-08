AccadeOggi

Questi alcuni dei principali avvenimenti di giovedì 29 agosto 2024

ABBADIA SAN SALVATORE (SI) - Giardino del Club 71 ore 16.30 Festa dell’Unità, incontro con la segretaria del Pd Schlein; alle 21.30 a Villa Mussio per Campiglia Marittima Estate a Campiglia Marittima (LI)

CEGLIE MESSAPICA (BR) ore 19.00 'La Piazza - Il bene comune. E mo…? Che succede...? Dalla Puglia al Sud, dall'Italia all'Europa (e oltre) Sogni e Progetti di una Notte di Fine Estate', con i ministri delle Imprese Urso e per la Protezione Civile Musumeci

REGGIO EMILIA - Festa dell’Unità nazionale, 'Costruire l’alternativa'

PESARO - Hotel Baia Flaminia ore 21.00 Festa dell'Unità Marche, 'Quello che i giovani chiedono: un’Europa giusta, solidale e sostenibile', con il presidente del Pd Bonaccini

BERLINO - Germania, inflazione di agosto

BRUXELLES - Ue, indicatori di fiducia

MADRID - Spagna, inflazione di agosto

NEW YORK - Usa, Pil del secondo trimestre

MILANO - Gruppo Iliad, presentazione online dei risultati finanziari del primo semestre

BRUXELLES - Ue, riunione informale dei ministri degli Esteri

BELGRADO - Visita del presidente francese Macron

PECHINO - Conferenza stampa del consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Sullivan in visita in Cina

POTTERVILLE (USA) - Discorso del candidato repubblicano alla Casa Bianca Trump sull'economia

ROMA - Sala Sergio Zavoli Viale Mazzini, 14 ore 12.00 Raitre, presentazione del programma 'A mano a mano' condotto da Federico Ruffo

VENEZIA - Mostra del Cinema, 81/ma edizione

PARIGI - Paralimpiadi 2024

BARCELLONA - America's Cup 2024

NEW YORK - Flushing Meadows, US Open

