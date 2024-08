Tram di Trieste, Ansfisa convoca sindaco a Roma

Ansfisa, l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali, in merito al riavvio del tram di Opicina, ha fatto sapere che il Direttore dell'Agenzia stessa, Domenico Capomolla, ha convocato nella sede di Roma il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, per "confrontarsi nel merito sugli impedimenti e le questioni che, secondo quanto appreso dalla stampa, non consentirebbero di ottemperare agli interventi di sicurezza propedeutici e necessari all'emissione del nullaosta tecnico".





