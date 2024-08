Sharon, a Terno il sindaco chiude le strade per le indagini

A Terno d'Isola, nella Bergamasca, nei prossimi giorni alcune strade del territorio saranno chiuse al traffico per un intervallo di tempo circoscritto per consentire alle forze dell'ordine di svolgere le indagini sull'omicidio di Sharon Verzeni, uccisa a coltellate nella notte tra il 29 e il 30 luglio. Lo comunica il Comune di Terno d'Isola in una nota pubblicata sui social, sottolineando che le chiusure potranno avvenire anche senza comunicazione preventiva.

"Il Comune, per mezzo degli agenti in forza alla Polizia Locale e del personale ausiliario coadiuverà le attività al fine di minimizzare i possibili disagi" spiega il sindaco Gianluca Sala.

Con l'auspicio che la cittadinanza "possa comprendere la natura straordinaria dei provvedimenti", il Comune "chiede cortesemente la collaborazione, la discrezione e il rispetto delle operazioni da parte di tutti" conclude il sindaco.



