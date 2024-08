Rigopiano, al via la realizzazione del Giardino della memoria

Prendono il via i lavori per la realizzazione del Giardino della memoria a Rigopiano, nel luogo dove sorgeva l'omonimo hotel, travolto e distrutto, il 18 gennaio del 2017, da una valanga che provocò la morte di 29 persone. Lo fa sapere sui social network il Comitato dei parenti delle vittime. Nel giardino saranno presenti 29 blocchi di marmo, uno per ogni persona morta nella tragedia, opere donata da un'associazione di Orosei (Nuoro), che per l'occasione ha coinvolto la comunità locale.

"Dopo anni di attesa - scrive su Facebook il comitato - hanno finalmente preso il via i lavori per il giardino della memoria, che verrà realizzato con le opere marmoree donate dall'associazione di Orosei. Anche questo è stato un lungo, tortuoso ed impegnativo percorso, ma non abbiamo mollato e non molleremo fino alla fine. Quello che è successo a Rigopiano e i nostri 29 Angeli non dovranno mai essere dimenticati, perché la loro morte si poteva e si doveva evitare".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA