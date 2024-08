Maltempo nel Modenese, alberi caduti e pali luce pericolanti

Il maltempo si è abbattuto oggi su tutta la provincia modenese con forti raffiche di vento, pioggia e grandine a partire dalle 15. Sono circa trenta gli interventi condotti fino a poco fa dai Vigili del Fuoco del comando di Modena. I pompieri sono intervenuti principalmente per alberi caduti e pali dei servizi elettrici e telefoni pericolanti che hanno viste impegnate tutte le squadre della provincia comprese quelle dei Vigili del Fuoco volontari per alcune ore.

In via Giardini, ad esempio, si è resa necessaria la chiusura della strada. Un grosso albero è poi precipitato in via Lagrange e si è reso necessario l'utilizzo dell'autoscala per evitare che colpisse il vicino condominio. Le zone più colpite sono quelle dei comuni di Modena, Soliera e Carpi, così come alcune zone della Bassa Modenese.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA