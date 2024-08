Frana nel Casertano, si cercano due persone. Nubifragio in provincia di Avellino: strade come torrenti

Uno smottamento per il maltempo si è verificato nella frazione di Talanico del comune di San Felice a Cancello, nel Casertano, per una frana. Sono in corso le evacuazioni di alcune abitazioni e si stanno cercando due persone, che al momento risultano disperse. Sul posto i vigili del fuoco.

Nubifragio in Irpinia, paura per un ragazzino in una casa allagata - Case allagate, automobilisti intrappolati, un fiume di acqua e fango che ha travolto tutto quello che incontrava lungo il percorso: il nubifragio che si è abbattuto nel tardo pomeriggio in alcuni Comuni dell'Irpinia ha provocato danni, ma al momento nessun ferito.

Molte decine i soccorritori, tra forze dell'ordine, Protezione Civile e volontari impegnati nelle operazioni di soccorso a Baiano, Mugnano del Cardinale, Sirignano, al confine tra le province di Avellino e Napoli, le più colpite dal maltempo. Diversi automobilisti, rimasti bloccati nelle auto nelle strade dei tre centri irpini, sono stati soccorsi e portati in salvo dal fiume di acqua e fango che, a causa dell'esondazione del Regio Lagno, nel comune di Sirignano, ha invaso la Statale 7 fino al centro abitato di Mugnano del Cardinale.

Momenti di paura per un ragazzo di 12 anni, di cui non si avevano più notizie: si trovava all'interno del piano terra di un'abitazione tra i due comuni ed è riuscito a mettersi in salvo aggrappandosi alle inferriate e salendo al primo piano della casa, nel frattempo invasa completamente dall'acqua. Chiusa temporaneamente l'A16 Napoli-Canosa per consentire ai mezzi di soccorso di liberare l'area di ingresso al casello di Baiano da acqua e detriti e per la caduta sulla carreggiata di un muro di contenimento. Le condizioni meteo sono nel frattempo migliorate.

