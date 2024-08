Un incendio è divampato in un appartamento al primo piano di un palazzo in via Castellalto, in zona Villaggio Prenestino a Roma. Sul posto vigili del fuoco e polizia. Tratti in salvo due anziani che erano in casa, entrambi illesi.



Da una prima ricostruzione sembra ci sia stato un forte boato prima delle fiamme. Si ipotizza che sia stato un fulmine a provocare un cortocircuito del quadro elettrico.



