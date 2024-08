Tamponamento sulla A1, ripreso il traffico su 3 corsie, ma la coda è di 8 km

"Poco dopo le ore 10:00, sull'autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Anagni e Valmontone in direzione Roma, è stato risolto un incidente avvenuto all'altezza del km 587. Sul luogo dell'evento al momento il traffico transita su tutte le tre corsie disponibili e si registrano 8 km di coda in diminuzione verso Roma". Lo rende noto un comunicato di Autostrade.

In precedenza la coda per il tamponamento aveva raggiunto i 12 chilometri.

Coda di almeno 8 km tra Anagni e Valmontone sulla A1 verso Roma, in aumento per traffico congestionato a causa di un incidente che si verificato intorno alle 9 tra Anagni e Valmontone.

Autostrade consiglia a chi proviene da Napoli ed è diretto verso Roma di uscire alla stazione di Anagni, percorrere la Casilina e rientrare in autostrada a Valmontone.

L'incidente avvenuto all'altezza del km 587. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 5/o Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia.

