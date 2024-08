Scuola al via, tra le novità 'il concetto di Patria' in educazione civica

Per poco meno di 8 milioni di alunni tra il 5 e il 16 settembre suonerà la campanella del nuovo anno scolastico, tra novità attese, annunciate e qualche altra ancora in cantiere.

Tuttoscuola ha raggruppato gli otto cambiamenti principali e i cinque che prenderanno avvio prossimamente, come si legge in un'anteprima della testata specialistica anticipata all'ANSA.

Si parte con la nuova educazione civica, "con al centro il concetto di Patria". Secondo una stima, saranno oltre 10 milioni le ore di lezione per questa materia che si svolgeranno nell'anno scolastico 2024/25.

Poi il Capolavoro come "carta in più per la maturità 2025". I maturandi avranno, infatti, l'opportunità di presentare all'esame un prodotto che considerino la loro opera migliore, se lo vorranno.

L'altra novità riguarda il divieto dello smartphone in classe - anche per scopi didattici - per 4 milioni e mezzo di alunni del primo ciclo dalla scuola dell'infanzia fino alla terza media.

Nell'elenco non manca la partenza del "4+2", la riforma degli istituti tecnici e professionali in collegamento con gli ITS "che punta a porre rimedio al 'mismatch' tra domanda e offerta di lavoro".

Tra le novità compare poi la formazione incentivata degli insegnanti: "30 ore di formazione retribuita per i docenti che svolgono funzioni di supporto e di coordinamento".

Quest'anno - come fa notare la testata - entrerà in vigore anche la riforma del Ministero dell'Istruzione: "con una girandola di direttori generali" e "nuovi Usr". Sarà operativo, infine, il nuovo Cspi (Consiglio superiore della pubblica istruzione) che ha rinnovato i suoi componenti.

Tra le altre riforme per cui bisognerà aspettare il prossimo anno scolastico compaiono: "il voto di condotta (con la relativa bocciatura se sotto il 6), i giudizi sintetici nella primaria e le lezioni extra di italiano per gli alunni stranieri neo arrivati o comunque con scarse competenze linguistiche di base in italiano". Tuttoscuola stima che il potenziamento nella nostra lingua riguarderà "non più di 10 mila nel primo ciclo, pari al 6% degli alunni stranieri nati all'estero e al 2% del mezzo milione di alunni stranieri del primo ciclo".

Infine c'è un'altra riforma che riguarda la "commissione per revisionare le 'Indicazioni nazionali', ossia i documenti che fissano gli obiettivi di apprendimento per gli studenti". Dei lavori per ora si sa poco, evidenzia Tuttoscuola, "ma le conseguenze potrebbero essere rilevanti".



