Nel Casertano il raduno nazionale dei giovani di Libera

Più di 150 ragazzi e ragazze.

provenienti da tutta Italia, saranno protagonisti dell' undicesimo appuntamento nazionale dei Giovani di Libera che inizia domani e proseguirà fino al 31 agosto alla cooperativa Sociale "Al di là dei Sogni" a Maiano di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta. Cinque giorni di incontri, gruppi di lavoro, percorsi di memoria, laboratori e attività sportive.

Un appuntamento, si legge in una nota, pensato "per e con i giovani" che vuole essere un'opportunità, un'occasione di condivisione, confronto e dialogo delle esperienze che i ragazzi hanno maturato nei propri territori; un'agorà per dare voce e spazio alle esperienze positive del Paese, che promuovono e attivano processi di cambiamento nei territori ma anche una riflessione attorno al tema della partecipazione giovanile e del dialogo intergenerazionale.

Il programma prevede momenti di confronto a gruppi tra i giovani della rete, per far crescere le competenze e rendere ancora più efficace la nostra azione sui territori. E poi la possibilità di incontrare in assemblea alcuni testimoni della quotidiana lotta contro le mafie e corruzione, che condivideranno con noi il loro impegno e le loro conoscenze.

Venerdì 30 agosto i giovani incontreranno Luigi Ciotti presidente nazionale di Libera e sabato 31 agosto si sposteranno a Castelvolturno per una giornata itinerante sui luoghi della memoria civile. Nel pomeriggio è prevista un'iniziativa pubblica presso il luogo della strage di Castel Volturno - via Domiziana, km 43 - alla presenza dei familiari delle vittime innocenti delle mafie.



