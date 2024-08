Incendio sul Carso circoscritto, all'opera anche elicottero

E' stato circoscritto l'incendio boschivo che dalle 12 sta interessando il Carso isontino, a Doberdò del Lago. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco del Comando provinciale di Gorizia con un'autopompa, 3 autobotti, 3 fuoristrada dotati di modulo per l'antincendio boschivo e il nuovo autocarro a trazione integrale dotato di serbatoio di 3.850 litri d'acqua.

Nell'area interessata sono all'opera anche personale del Corpo forestale regionale e volontari antincendio della Protezione civile, ai quali si è aggiunto anche un elicottero che sta effettuando lanci d'acqua. Il rogo si è esteso per circa 3 ettari: sono da poco iniziate le fasi di bonifica.

Ancora in accertamento le cause dell'incendio, che non ha coinvolto persone e nemmeno abitazioni. Indagini dei carabinieri.



