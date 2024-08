Furbetti a Gressoney, "offerte per la pulizia dei sentieri"

Richieste di contributo per sostenere il presunto lavoro di volontari che garantirebbero la pulizia degli itinerari escursionistici: i tentativi estivi di raggiro arrivano anche ai piedi del massiccio del Monte Rosa.

Il Comune di Gressoney-La-Trinité, in un post, segnala la "presenza di alcuni 'furbetti' che, lungo i sentieri, stanno posizionando dei barattoli per la raccolta di offerte 'per la manutenzione e il taglio dell'erba'". Interventi che però non sono compito di volontari: "Precisiamo - scrive l'ente locale - che la manutenzione dei sentieri è gestita dal Comune tramite un appaltatore ufficiale, selezionato tramite bando pubblico e già retribuito per questo servizio".

Insomma, sottolinea il Comune, "questi barattoli non sono autorizzati e sfruttano l'altruismo e la generosità degli escursionisti per scopi non trasparenti. Invitiamo chiunque noti la presenza di tali contenitori a non contribuire, depositando denaro, e a segnalarne la posizione".



