Cade da un ponteggio e muore mentre lavora nel Piacentino

Un elettricista di 36 anni è morto sul lavoro, in una vetreria di Castelvetro, in provincia di Piacenza. L'uomo stava riparando alcune plafoniere in un capannone in cima a un ponteggio a circa sei metri di altezza quando all'improvviso ha perso l'equilibrio ed è precipitato, morendo sul colpo. Il 118 ha inviato sul posto personale sanitario, ma le manovre di rianimazione non sono servite. Delle indagini se ne stanno occupando i carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA