Bayesian: veglia di preghiera a Porticello per le vittime

Una processione e poi un momento di preghiera. Ieri sera in tanti cittadini di Santa Flavia e della borgata di Porticello hanno accolto l'invito dell'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe D'Agostino, per raccogliersi sul lungomare e ricordare le sette vittime del naufragio del veliero Bayesian.

A officiare il momento di raccoglimento i parroci di Porticello, don Vincenzo Buscemi e di Santa Flavia don Giovanni Pipia.

Alcuni mazzi di fiori sono stati adagiati in mare. Oltre al sindaco di Santa Flavia Giuseppe D'Agostino con diversi assessori e consiglieri comunali, erano presenti il sindaco di Bagheria Filippo Tripoli e il vice sindaco di Palermo, Gianpiero Cannella, le forze dell'ordine, la guardia costiera, i vigili del fuoco, i membri della confraternita della Madonna del Lume.





