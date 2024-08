Attraccata a Salerno la Geo Barents, 191 migranti a bordo

Pochi minuti dopo le 7.30 ha attraccato nel porto di Salerno la Geo Barents, la nave di Medici Senza Frontiere che nei giorni scorsi ha recuperato in mare 191 migranti con cinque operazioni di salvataggio.

Sulla banchina del molo Manfredi, come consuetudine, è stata allestita la macchina dell'accoglienza coordinata dalla Prefettura di Salerno. Tra i 191 migranti presenti a bordo ci sono tre donne e 23 minori non accompagnati. "Abbiamo già avuto segnalazione di 12 urgenze sanitarie - ha detto il prefetto di Salerno, Francesco Esposito, presente sulla banchina del porto di Salerno insieme al questore Giancarlo Conticchio - Queste andranno valutate poi dall'Usmaf e dall'Asl e vedranno come regolarsi, chi ricoverare in ospedale e chi no".

Una ventina i casi di scabbia presenti a bordo, mentre alcuni dei migranti hanno riportato ustioni durante la traversata. A bordo anche una persona con problemi di deambulazione che è stata trasportata con la sedia a rotelle. Già definita anche la ripartizione nei centri di accoglienza: la maggior parte dei migranti resterà in Campania, mentre 66 saranno trasferiti nelle province del Lazio.



