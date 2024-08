Un bambino cade in un canale irriguo, condizioni disperate

Un bambino di tre anni è caduto oggi pomeriggio in un canale irriguo nel territorio del comune di Spinetoli in provincia di Ascoli Piceno. Poco fa è stato recuperato dopo la segnalazione di due persone che hanno visto il corpicino in acqua ed hanno allertato i vigili del fuoco e i carabinieri che lo stavano cercando dopo la segnalazione di scomparsa dei familiari.

Il canale è profondo circa un metro e mezzo e il piccolo è stato rinvenuto a 400 metri da dove era stato visto l'ultima volta dai familiari che ne avevano segnalato la scomparsa. Tentate manovre rianimatorie, anche dai sanitari del 118, ma le condizioni sarebbero disperate.



