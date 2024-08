Rottweiler abbandonato e malnutrito, salvato dai carabinieri

Salvato dai carabinieri un rottweiler abbandonato e malnutrito.

Ieri pomeriggio, nei pressi di Monte Testaccio, i militari della Stazione di Roma Aventino hanno soccorso il cane, trovato sofferente e in gravi condizioni di malnutrizione all'interno di un recinto. Hanno accertato che si trovava in quelle condizioni da oltre una settimana perché abbandonato dal padrone e che alcuni residenti della zona se ne erano presi cura saltuariamente, portandogli dell'acqua e qualcosa da mangiare.

I carabinieri sono riusciti a risalire al proprietario, un 41enne di origine tunisina, senza fissa dimora, che sentito al telefono ha riferito di trovarsi fuori Roma e che non sarebbe rientrato a breve. A quel punto i militari della Stazione Aventino hanno affidato il cane alle cure del canile Muratella di via della Magliana e hanno denunciato il proprietario alla Procura della Repubblica per maltrattamento di animali.



