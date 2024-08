Presidente Torpiùbella, 'non ci fermeranno con una bara'

Due irruzioni nella sede, insulti notturni e infine una bara di fronte alla sede dell'associazione Torpiùbella fondata da Tiziana Ronzìo già decorata come con l'ordine al merito della repubblica per la sua attività antimafia a Tor Bella Monaca, uno dei quartieri della Capitale con il più alto tasso di criminalità.

"Sono gesti stupidi - spiega Ronzìo - su cui le autorità stanno già indagando, ma non ci fermeranno anzi ci mettono ancora più rabbia e voglia di lottare". Anche se ammette che quella bara trovata di fronte al palazzo e vicino ai cassonetti dell'immondizia: "Ci ha destabilizzato un po' , ma soprattutto è l'ultimo episodio di 25 giorni pesanti nel mese di agosto. Di notte persone passano sui motorini a folle velocità davanti al portone, impennano e gridano insulti. Hanno fatto irruzione due volte nella sede, una volta hanno rubato alcuni oggetti, la seconda volta si sono limitati a strappare gli striscioni con le scritte 'Basta degrado' e 'Non ci fermiamo'".



