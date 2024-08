In 4 su Smart che si ribalta muore bimba, uomo senza patente

L'auto era senza assicurazione ed il conducente senza patente. E' venuto fuori questo, dai primi accertamenti dei Carabinieri, in merito all'incidente stradale avvenuto questa stamattina, a Giugliano in Campania (Napoli), dove una bimba di 8 anni è morta e la sorella di 16anni è rimasta ferita.

Erano 4 i passeggeri della Smart Fortwo: la mamma, le due piccole ed il compagno della donna che non è il papà delle bimbe e che era alla guida dell'auto. Pare che la 16enne fosse seduta nel piccolo bagagliaio posteriore e la vittima in braccio alla madre sul sedile lato passeggero. I primi soccorsi sono stati prestati da alcuni passanti poi dal 118.



