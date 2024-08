Ferrovia Adriatica chiusa dalle 14 per un investimento

La ferrovia Adriatica è bloccata nel tratto Rimini-Ancona, fra Riccione e Cattolica, per un investimento avvenuto poco prima delle 14 in prossimità della stazione di Riccione. Coinvolto un Frecciarossa Milano-Taranto.



Sono in corso gli accertamenti dell'autorità giudiziaria per capire la dinamica dell'investimento e se possa o meno essersi trattato di un gesto volontario.

Pesanti le ripercussioni sul traffico ferroviario.

I treni regionali che coprono la tratta fra Bologna e Ancona sono limitati a Rimini se vengono da nord e a Cattolica se vengono da sud. I treni a lunga percorrenza attendono di ripartire nelle stazioni precedenti il tratto interrotto. Nessun treno, fa sapere Trenitalia, è fermo in linea. Personale delle imprese ferroviarie è nelle stazioni per fornire assistenza.

I passeggeri che da Riccione devono andare verso nord possono utilizzare il metromare fino a Rimini e da lì riprendere il treno.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA