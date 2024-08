Bayesian: hotel Zagarella ancora blindato

L'hotel Domina Zagarella a Santa Flavia (Palermo) dove si trovano i 9 componenti l'equipaggio della barca a vela di lusso Bayesian, naufragata a Porticello, è sempre blindato e off limits ai giornalisti. C'è un via vai di automobili della polizia di Stato e della Capitaneria di porto.

I responsabili dell'albergo non hanno ricevuto indicazioni sulla permanenza dei nove dopo che ieri i sei passeggeri del Bayesian, compresa la proprietaria ufficiale Angela Barcares, moglie del tycoon Mike Lynch e madre di Hannah, entrambi morti nel naufragio, hanno lasciato lo Zagarella per imbarcarsi su un jet privato e raggiungere Londra.

Si attende in queste ore la delega della Procura di Termini Imerese per le autopsie sulle sette vittime del naufragio ed è atteso anche l'interrogatorio del capitano dell'imbarcazione, il neozelandese James Cutfield.

Nel tratto di mare di fronte Porticello dove è affondata l'imbarcazione non vi sono natanti se non una barca della Capitaneria perchè la zona è interdetta alla navigazione.

Porticello è tornato alla normalità dopo che forze dell'ordine, Capitaneria e volontari hanno terminato le operazioni di recupero dei corpi delle vittime lasciando liberi strade e molo.





