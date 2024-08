Traffico molto intenso da rientro sulla rete Autostrade AA

Sabato con traffico molto intenso su tutta la rete di Autostrade Alto Adriatico, in linea con le previsioni e, finora, in leggero aumento (+2%) rispetto al sabato dell'anno scorso. Fino alle ore 16 si erano registrati 72 mila transiti in uscita ai caselli (di cui 12.500 a Latisana); 78 mila in entrata, di cui 18 mila alla barriera del Lisert a Trieste e quasi 9 mila a Villesse; oltre 3.300 transiti all'ora sulla carreggiata ovest (direttrice Venezia).

Proprio Latisana dove si registra un traffico da esodo, in particolare di turisti austriaci e tedeschi, Lisert e Villesse dove è concentrato parte del rientro da Slovenia e Croazia) erano gli "osservati speciali" del fine settimana. A Latisana si sono formate code in uscita precedute da code a tratti di circa 5 chilometri (verso le ore 12,00) nel tratto della A23 tra Udine Sud e Nodo di Palmanova. Per quanto riguarda il Lisert, a fronte di un aumento dei flussi dell'8% rispetto al sabato omologo del 2023, sono stati 5 i chilometri di coda in ingresso (come lo scorso anno). Per Autostrade Alto Adriatico dunque ha funzionato la collaborazione con Dars che attraverso i pannelli a messaggio variabile ha consigliato il percorso alternativo il bypass H4 (Podnanos-Vrtoiba) - A34 (Gorizia - Villesse) come alternativa.

Anche i numeri alla barriera di Villesse sono in aumento rispetto al 2023: alle ore 16.45 le code al Lisert sono state quasi completamente assorbite alla barriera e ridotte a un chilometro.

Il traffico di oggi si è sviluppato sulla A4 soprattutto in direzione Venezia. Code a tratti si sono registrate, a cominciare dalle ore 12,00 circa, tra Redipuglia e il Nodo di Palmanova e tra Latisana e San Donà. Domani, stando alle previsioni, dovrebbe essere una giornata più tranquilla (traffico sostenuto e bollino giallo) con circa 163 mila transiti. Il divieto di circolazione dei mezzi pesanti sarà in vigore dalle 07,00 alle 22,00.



