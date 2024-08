Manifestazione pro orsi a Trento, denunciati in 27 per corteo

Sono 27 le persone denunciate dalla Digos della questura di Trento dopo la manifestazione promossa dall'influencer animalista Enrico Rizzi il 21 agosto scorso in piazza Fiera, a Trento.

Il gruppo di persone, identificate alla fine della manifestazione, aveva dato vita ad un corteo non autorizzato per raggiungere il luogo del presidio - che era stato invece autorizzato dalla questura -, violando le prescrizioni imposte per motivi di ordine pubblico.

In questo momento - fa sapere la questura di Trento - in seguito alla denuncia all'autorità giudiziaria di Trento è in corso la predisposizione dei divieti di ritorno per tutti nella provincia di Trento.



