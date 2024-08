Incidente in gara, Alice Toniolli uscita dal coma

Alice Toniolli, la ciclista trentina coinvolta il 14 agosto in un grave incidente in gara a Vittorio Veneto (Treviso), si è risvegliata dal coma "parla e riconosce le persone". Lo annuncia in un post su Facebook la società sportiva 'GS Topgirl' , ringraziando tutte le persone che in questi giorni sono state vicine alla famiglia e al club.

Nello schianto contro un muretto a bordo strada l'atleta aveva riportato un grave trauma cranico, un trauma oculare e fratture in varie parti del corpo. Dal giorno dell'incidente era in prognosi riservata all'ospedale di Treviso. Sull'episodio la Procura di Treviso ha aperto un fascicolo di indagine, al momento senza indagati, che tra le possibili responsabilità mira ad accertare se il muretto in cemento fosse stato segnalato e agli organizzatori e se fossero state prese o meno le necessarie misure di sicurezza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA