Bloccato in parete con il cane, salvati da Soccorso alpino

Un uomo di 31 anni, di Trieste, è rimasto per ore bloccato in parete senza la possibilità di scendere e salire ed è stato salvato, nella notte, dal Soccorso alpino di Forni di Sopra e dalla Guardia di finanza.

L'escursionista era in compagnia del proprio cane, che è stato evacuato assieme a lui.

L'uomo era partito da Oltris ed era salito in direzione di Lateis per inerpicarsi dopo il Ponte del Lumiei, in Friuli, lungo una traccia di sentiero nera e per proseguire poi su roccette fino a bloccarsi a quota 1100 senza più riuscire a proseguire nè a ridiscendere.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 18.30 dalla Sores Fvg a seguito di una chiamata al Nue112 da parte dei familiari dell'uomo, che era rimasto incrodato a quota 1.100 metri, su una parete rocciosa friabile, con il proprio cane, appunto. Quattro soccorritori del Cnsas sono stati imbarcati a bordo dell'elicottero e sbarcati alla base della parete. L'uomo è stato raggiunto, imbragato, assicurato e calato con la corda, dopo aver fatto un ancoraggio su alcuni alberi. Allo stesso modo anche il cane è stato imbragato - c'era, tra l'altro, anche un soccorritore cinofilo - e calato in sicurezza. L'intervento si è concluso attorno alle 22.



